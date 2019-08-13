На Дону водитель «скорой» на свадьбе убил гостя со стороны жениха



В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве молодого человека на свадьбе.



События развивались 10 августа на территории одной из баз отдыха недалеко от Каменска-Шахтинского. Как сообщил источник Rostov.ru, компания примерно из 30 человек праздновала свадьбу. В середине торжества между тремя гостями со стороны жениха и 39-летним представителем невесты завязалась ссора. Словесный конфликт перерос в драку. Крепкий мужчина смог дать отпор троим соперникам, а одного из них – 30-летнего парня – сильно избил. Молодой человек упал и потерял сознание.



Опомнившись, мужчина кинулся помогать избитому. Волей случая нападавший оказался водителем скорой помощи. Однако опыт взаимодействия с медиками ему не помог. Не помогла пострадавшему и помощь профессиональных врачей. Молодой человек скончался на месте происшествия.



Когда на турбазу прибыли полицейские и стали выяснять, как место праздника стало местом преступления, участники торжества всё отрицали. Они долго не сознавались, что между гостями произошла драка, и утверждали, что погибший сам упал и убился. Однако характер травм говорил о другом. У пострадавшего диагностировали многочисленные переломы, в том числе рёбер, и травму головы.

- Подозреваемого взяли под стражу, - сообщил источник в правоохранительных органах, - сейчас он находится в СИЗО. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.



Действия мужчины квалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Если вина задержанного будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.