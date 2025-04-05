В Батайске задержали мужчину, подозреваемого в убийстве родного брата

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В Батайске правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве родного брата. В отношении 35-летнего горожанина возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.Трагическое событие произошло 3 апреля в одном из домов по улице Московской. Согласно предварительной информации следствия, между родственниками вспыхнула ссора. В ходе конфликта 35-летний мужчина схватил нож и нанес несколько ранений брату в область грудной клетки и спины. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции были вызваны соседями, услышавшими шум и крики.Подозреваемый был задержан непосредственно на месте совершения преступления. В настоящее время он заключен под стражу.