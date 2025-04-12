В Ростове задержали подозреваемого в покушении на убийство 16-летнего парня

Фото: СУ СКР по Ростовской области

В Ростове-на-Дону в отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Его подозревают в покушении на убийство 16-летнего парня.Происшествие случилось 11 апреля во дворе дома на улице Пацаева. По версии следствия, мужчина набросился на подростка во время конфликта и стал его избивать. На помощь к юноше подоспели очевидцы. Несовершеннолетнего с тяжелыми травмами доставили в больницу. Подозреваемого задержали.- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в региональном СУ СКР.Прокуратура Ростовской области держит на контроле ход расследования уголовного дела.Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы.