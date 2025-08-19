Начальника управления по вопросам миграции донского ГУ МВД оставили в СИЗО до 13 сентября

Фото: Rostov.ru

В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону продлили меру пресечения начальнику управления по вопросам миграции донского главка МВД. Александр Мельников пробудет в СИЗО как минимум до 13 сентября 2025 года.В отношении начальника управления возбуждено два уголовных дела по статьям: «Превышение должностных полномочий», «Организация незаконной миграции». Также в числе подозреваемых – его подчиненный, начальник отдела трудовой миграции ШУ МВД по Ростовской области Антон Маркин.По версии следствия, руководители знали о незаконном нахождении на территории РФ 18 иностранцев. Они не имели сертификатов о владении русским языком и знании истории законодательства РФ. Однако аннулировать ранее выданные им разрешения на работу они не стали.