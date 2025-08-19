В центре Ростова неизвестные испортили подземный переход

Фото: Дондей

Неизвестные испортили подземный переход на пересечении Большой Садовой и Нахичеванского переулка. Горожане увидели последствия вандализма 19 августа.Стены полностью изрисовали тегами черного цвета. Скорее всего, надписи были сделаны специальными маркерами и краской из баллончиков. Судя по разнообразию почерка и масштабу «работы», в этом участвовал не один человек.Вероятно, компания неизвестных орудовала ранним утром, когда на улицах города особо нет людей.Как сообщают жители, оказались повреждены не только стены, но и камеры видеонаблюдения. Их отцепили от креплений, и они повисли на проводах.Ростовчане надеются, что виновных найдут, а стены отмоют.