Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В центре Ростова неизвестные испортили подземный переход

В центре Ростова неизвестные испортили подземный переход
Неизвестные испортили подземный переход на пересечении Большой Садовой и Нахичеванского переулка. Горожане увидели последствия вандализма 19 августа.

Стены полностью изрисовали тегами черного цвета. Скорее всего, надписи были сделаны специальными маркерами и краской из баллончиков. Судя по разнообразию почерка и масштабу «работы», в этом участвовал не один человек.

Вероятно, компания неизвестных орудовала ранним утром, когда на улицах города особо нет людей.

Как сообщают жители, оказались повреждены не только стены, но и камеры видеонаблюдения. Их отцепили от креплений, и они повисли на проводах.

Ростовчане надеются, что виновных найдут, а стены отмоют.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.