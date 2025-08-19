Судья ошибся и не дал желтую карточку в матче «Рубин» — «Ростов»

Фото: ФК Ростов.

В матче между казанским «Рубином» и «Ростовом» арбитр Павел Кукуян допустил грубую ошибку, которая могла повлиять на ход игры.Как сообщил бывший арбитр Игорь Федотов порталу «Чемпионат», на 58-й минуте полузащитник «Рубина» Богдан Йочич нарушил правила, прервав нападение «Ростова». Футболист не сыграл в мяч, хотя у соперника было пространство для атаки.За такое нарушение полагается желтая карточка. Несмотря на это, Кукуян ограничился лишь устным замечанием в адрес Йочича.По итогам пяти турниров «Ростов» после матча занимает 14-ю позицию в таблице РПЛ.