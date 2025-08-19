Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Судья ошибся и не дал желтую карточку в матче «Рубин» — «Ростов»

Судья ошибся и не дал желтую карточку в матче «Рубин» — «Ростов»
В матче между казанским «Рубином» и «Ростовом» арбитр Павел Кукуян допустил грубую ошибку, которая могла повлиять на ход игры.

Как сообщил бывший арбитр Игорь Федотов порталу «Чемпионат», на 58-й минуте полузащитник «Рубина» Богдан Йочич нарушил правила, прервав нападение «Ростова». Футболист не сыграл в мяч, хотя у соперника было пространство для атаки.

За такое нарушение полагается желтая карточка. Несмотря на это, Кукуян ограничился лишь устным замечанием в адрес Йочича.

По итогам пяти турниров «Ростов» после матча занимает 14-ю позицию в таблице РПЛ.
Фото: ФК Ростов.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.