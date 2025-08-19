В Ростовской области дачникам рассказали о поправках в закон о садоводстве

Фото: Donday

Дачников Ростовской области проинформировали об осенних нововведениях в законодательстве, касающемся садоводства. Указанные поправки носят характер уточнений и не вводят каких-либо новых ограничений для владельцев загородных участков.По заявлению заместителя главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, норма о запрете ведения предпринимательской деятельности на дачных территориях действует с момента вступления закона в силу, а именно – с января 2019 года. Депутат разъяснила, что грядущие с 1 сентября 2025 года изменения призваны привести закон в соответствие с Земельным, Градостроительным, Лесным кодексами и другими федеральными законами.Важно напомнить, что с 1 сентября в Ростовской области владельцам заброшенных дачных участков будут грозить штрафные санкции в размере до 50 тысяч рублей. Закон о вовлечении земель в оборот вступил в силу с 1 марта 2025 года. Однако критерии определения степени заброшенности участков начнут действовать с наступлением осеннего периода.Распространённой практикой в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) является использование земельных наделов под размещение гостиничных комплексов, складских помещений, шиномонтажных мастерских, парковочных зон и кафе. Это объясняется низкими ставками земельного налога.Подобное использование земли нередко создает неудобства для садоводов, нарушая их спокойный отдых. Кроме того, незаконное использование участков влечет за собой недополучение земельного налога местным бюджетом и прочие налоговые правонарушения.Для разрешения подобных ситуаций рекомендуется обратиться в правление товарищества для проведения разъяснительной работы с нарушителем. В случае безрезультатности следует подать заявление в Росреестр, подробно изложив суть нарушения и указав кадастровый номер участка. Также можно обратиться в местную администрацию.