В Ростовской области дачникам рассказали о поправках в закон о садоводстве
Дачников Ростовской области проинформировали об осенних нововведениях в законодательстве, касающемся садоводства. Указанные поправки носят характер уточнений и не вводят каких-либо новых ограничений для владельцев загородных участков.
По заявлению заместителя главы комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлии Оглоблиной, норма о запрете ведения предпринимательской деятельности на дачных территориях действует с момента вступления закона в силу, а именно – с января 2019 года. Депутат разъяснила, что грядущие с 1 сентября 2025 года изменения призваны привести закон в соответствие с Земельным, Градостроительным, Лесным кодексами и другими федеральными законами.
Важно напомнить, что с 1 сентября в Ростовской области владельцам заброшенных дачных участков будут грозить штрафные санкции в размере до 50 тысяч рублей. Закон о вовлечении земель в оборот вступил в силу с 1 марта 2025 года. Однако критерии определения степени заброшенности участков начнут действовать с наступлением осеннего периода.
Распространённой практикой в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) является использование земельных наделов под размещение гостиничных комплексов, складских помещений, шиномонтажных мастерских, парковочных зон и кафе. Это объясняется низкими ставками земельного налога.
Подобное использование земли нередко создает неудобства для садоводов, нарушая их спокойный отдых. Кроме того, незаконное использование участков влечет за собой недополучение земельного налога местным бюджетом и прочие налоговые правонарушения.
Для разрешения подобных ситуаций рекомендуется обратиться в правление товарищества для проведения разъяснительной работы с нарушителем. В случае безрезультатности следует подать заявление в Росреестр, подробно изложив суть нарушения и указав кадастровый номер участка. Также можно обратиться в местную администрацию.