Ростовские ученые разработали климатический прогноз в регионе на ближайшие 30 лет

Фото: Donday

В Ростовской области ученые разработали климатический прогноз на ближайшие тридцать лет. Проведенный анализ показывает, что регион входит в очередной засушливый период, что требует от сельского хозяйства адаптации к меняющимся условиям.Важно отметить, что для Донского края характерна цикличность засушливых и влажных периодов, сменяющих друг друга примерно каждые два десятилетия, и вскоре ожидается очередная смена. По словам ведущего научного сотрудника кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ Дениса Кривогуза, наиболее влажным периодом были 1990-2000 годы. Однако в последние два десятилетия наблюдается усиление аридизации (снижение увлажнения территории, переход от влажных условий к сухим), особенно выраженное в юго-восточных районах.Согласно прогнозам, основанным на трех глобальных климатических моделях, к 2054 году средняя температура в Ростовской области может вырасти на 1,5–3 градуса. В то же время уровень увлажненности может снизиться на 15–25%, что увеличит риск опустынивания.