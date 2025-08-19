Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовские ученые разработали климатический прогноз в регионе на ближайшие 30 лет

Ростовские ученые разработали климатический прогноз в регионе на ближайшие 30 лет

В Ростовской области ученые разработали климатический прогноз на ближайшие тридцать лет. Проведенный анализ показывает, что регион входит в очередной засушливый период, что требует от сельского хозяйства адаптации к меняющимся условиям.

Важно отметить, что для Донского края характерна цикличность засушливых и влажных периодов, сменяющих друг друга примерно каждые два десятилетия, и вскоре ожидается очередная смена. По словам ведущего научного сотрудника кафедры океанологии Института наук о Земле ЮФУ Дениса Кривогуза, наиболее влажным периодом были 1990-2000 годы. Однако в последние два десятилетия наблюдается усиление аридизации (снижение увлажнения территории, переход от влажных условий к сухим), особенно выраженное в юго-восточных районах.

Согласно прогнозам, основанным на трех глобальных климатических моделях, к 2054 году средняя температура в Ростовской области может вырасти на 1,5–3 градуса. В то же время уровень увлажненности может снизиться на 15–25%, что увеличит риск опустынивания.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.