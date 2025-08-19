Юрий Слюсарь: «Мы планируем развивать казачье образование в Ростовской области»

Фото: Правительство РО

19 августа врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с атаманами Всевеликого войска Донского. В этом году на поддержку донского казачества из областного бюджета направлено почти 2,5 млрд рублей – почти вдвое больше, чем в прошлом.Как отметил Юрий Слюсарь, в системе казачьего кадетского образования Дона – около 2,7 тысячи учащихся. Родители осознают, что, отправляя детей в казачий корпус, они обеспечивают им качественное образование и воспитание, а также открывают перспективы для гармоничного развития. Учитывая актуальность такого образования, правительство прилагает усилия, чтобы сделать его ещё более доступным.- В ближайшее время завершим возведение и оснащение Мариинской женской гимназии, она сможет принимать до 250 воспитанниц – вдвое больше, чем сейчас. Это уникальный проект. В перспективе – строительство казачьих корпусов в Ростове, Шолоховском, Боковском районах. Сеть детских казачьих учреждений на Дону мы будем обязательно развивать, - отметил глава региона.На ремонт жилых корпусов Каменского кадетского корпуса и Миллеровского кадетского техникума, модернизацию Тацинского и Азовского казачьих техникумов, работы в Орловском кадетском корпусе и разработку проектной документации для реконструкции Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса выделены значительные средства.В ходе встречи с главой региона атаманы выдвинули предложения, которые получили поддержку. В частности, в обновлённой стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года должны быть учтены инициативы донского казачества.Врио губернатора принял ещё одно решение, которое касается увеличения заработной платы работников казачьих дружин. С января следующего года их зарплата увеличится на 30%.Юрий Слюсарь также одобрил идею привлечения подразделений Всевеликого войска Донского к участию в параде Победы, который состоится 9 мая 2026 года в Ростове-на-Дону. Казачьи подразделения будут торжественно маршировать по Театральной площади в составе общей колонны.В честь 272-летия атамана Матвея Платова в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе в Новочеркасске состоялась лития. Юрий Слюсарь вместе с настоятелем собора возложили цветы к усыпальнице «вихорь-атамана». По завершении мероприятия были вручены награды и благодарственные письма казакам – участникам СВО, их поблагодарили за мужество и героизм при выполнении боевых задач.