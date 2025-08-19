Жители поселка Раково в Красном Сулине опасаются пить "горючую воду"

Фото: Дондей

Жители поселка Раково в Красном Сулине Ростовской области опасаются пить «горючую воду». Сельчане обнаружили воду, похожую на бензин, утром 18 августа.Из скважины, расположенной в переулке Раковском 1-м, начал вытекать горючий состав, распространяя характерный запах. По мере движения по улице запах становился всё более интенсивным.В ответ на ситуацию, произошедшую в регионе, Министерство природных ресурсов и экологии направило специалистов для проведения проверки. По результатам осмотра было подтверждено наличие загрязнения, при этом было установлено, что нефтехранилище расположено всего в 300 метрах от места происшествия.Все собранные данные были переданы в федеральные органы для дальнейшего рассмотрения.На следующий день после случившегося жители не рискуют пить воду из скважин. Но купаться приходится от безвыходности.