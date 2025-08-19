В Ростовской области судить будут мужчину за жестокое убийство возлюбленной

Фото: DonDay

В Ростовской области под суд пойдет житель Аксайского района, который жестоко убил возлюбленную. 39-летнего жителя подозревают по статьям: «Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью», «Умышленное повреждение имущества».Трагедия произошла в июне 2024 года. Мужчина был дома, в поселке Реконструктор, с 38-летней возлюбленной. Между ними завязался конфликт на почве ревности. В какой-то момент мужчина напал на женщину и привязал ее буксировочным тросом к машине. Ревнивец протащил тело по земле, а затем накинулся на нее с кувалдой. Он нанес несколько ударов любимой по голове, от которых она скончалась на месте.Местного жителя после случившегося отправили в следственный изолятор. Там мужчина убил своего сокамерника. Он же причастен к повреждению чужого имущества.- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.