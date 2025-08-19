Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростовской области судить будут мужчину за жестокое убийство возлюбленной

В Ростовской области судить будут мужчину за жестокое убийство возлюбленной
В Ростовской области под суд пойдет житель Аксайского района, который жестоко убил возлюбленную. 39-летнего жителя подозревают по статьям: «Убийство двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью», «Умышленное повреждение имущества».

Трагедия произошла в июне 2024 года. Мужчина был дома, в поселке Реконструктор, с 38-летней возлюбленной. Между ними завязался конфликт на почве ревности. В какой-то момент мужчина напал на женщину и привязал ее буксировочным тросом к машине. Ревнивец протащил тело по земле, а затем накинулся на нее с кувалдой. Он нанес несколько ударов любимой по голове, от которых она скончалась на месте.

Местного жителя после случившегося отправили в следственный изолятор. Там мужчина убил своего сокамерника. Он же причастен к повреждению чужого имущества.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК по Ростовской области.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.