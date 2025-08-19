Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Из-за короткого замыкания в Ростове дотла сгорел частный дом

Из-за короткого замыкания в Ростове дотла сгорел частный дом


В Ростове-на-Дону 17 августа на улице Булатной в одном из частных домов вспыхнул пожар. Предположительной причиной инцидента стало короткое замыкание в электросети. В момент начала пожара владельцев дома не было на месте.

Заметив дым, жители близлежащих домов обнаружили, что соседский дом охвачен огнем. К моменту прибытия пожарных расчетов пламя распространилось на площадь около 100 квадратных метров.

Для тушения пожара было задействовано 29 специалистов и семь единиц пожарной техники. Как выяснилось, причиной возгорания стали проблемы с электрической проводкой.
Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.