Из-за короткого замыкания в Ростове дотла сгорел частный дом

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону 17 августа на улице Булатной в одном из частных домов вспыхнул пожар. Предположительной причиной инцидента стало короткое замыкание в электросети. В момент начала пожара владельцев дома не было на месте.Заметив дым, жители близлежащих домов обнаружили, что соседский дом охвачен огнем. К моменту прибытия пожарных расчетов пламя распространилось на площадь около 100 квадратных метров.Для тушения пожара было задействовано 29 специалистов и семь единиц пожарной техники. Как выяснилось, причиной возгорания стали проблемы с электрической проводкой.