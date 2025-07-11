Начальника отдела трудовой миграции ГУ МВД по Ростовской области оставили под стражей

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В Ленинском районном суде Ростова продлили меру пресечения начальнику отдела по вопросам трудовой миграции Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по донскому региону Антону Маркину. По данным DonDay, он пробудет в СИЗО еще один месяц, то есть до 13 августа.Напомним, Маркин проходит по делу совместно с начальником управления по вопросам миграции донского главка МВД Александром Мельниковым. Следствие утверждает, что они были в курсе отсутствия у 18 иностранцев сертификатов о знании русского языка, истории и законодательства России. Однако они не аннулировали ранее выданные разрешения на работу, что позволило иностранцам остаться в стране незаконно.