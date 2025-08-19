На Ростовское отделение УФАС подал в суд предприниматель из Свердловска

Фото: соцсети ГБУ РО «ЦРБ» в Пролетарском районе

Индивидуальный предприниматель из Свердловской области подал иск в суд на ростовское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Информация о судебном процессе зарегистрирована в базе данных арбитражного суда региона.Основанием для обращения в суд стало занесение предприятия в перечень недобросовестных поставщиков в связи с расторжением заключенного контракта. В начале июля антимонопольный орган принял решение о включении организации, принадлежащей индивидуальному предпринимателю, в этот реестр.В июле 2025 года компания должна была оказать услуги по обслуживанию программных компонентов Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИС) для Центральной районной больницы (ЦРБ) Пролетарского района в рамках государственного контракта. Изначальная цена контракта составляла 2,8 миллиона рублей.Однако, из-за нарушения антимонопольного законодательства, договор с подрядчиком был прекращен, что привело к включению организации в список ненадежных поставщиков.Данное решение не устроило ИП, и он начал судебный процесс против антимонопольной службы. Предварительное слушание по делу назначено на 2 сентября.