Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

Версия для печати

Главным тренером "Ростова" может стать Александр Кержаков

Главным тренером "Ростова" может стать Александр Кержаков
Главным тренером «Ростова» может стать Александр Кержаков. По данным спортивных СМИ, руководство донского клуба интересуется кандидатурой 42-летнего специалиста.

По итогам 5-го тура Российской Премьер-лиги донской клуб занимает 14-е место из 16 команд. Ростовчане находятся в зоне стыковых матчей, хотя впереди еще 25 игр, болельщики начинают терять веру в команду, особенно по итогам игры с "Рубином". Игроки донской команды допустили ряд ошибок, что привело к очередному поражению.

Такая ситуация не устраивает руководство "Ростова". Вероятно, на место главного тренера может прийти Александр Кержаков. Как признался сам футболист, ему очень хотелось бы работать в РПЛ.

- «Ростов» — симпатичная команда с хорошим подбором футболистов. С некоторыми из них я уже работал, — прокомментировал Кержаков «СЭ».

Отметим, что у Кержакова огромный опыт за плечами. Кроме того, футболист был главным наставником для некоторых клубов как в России, так и за рубежом.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.