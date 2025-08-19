Фото: соцсети

Главным тренером «Ростова» может стать Александр Кержаков. По данным спортивных СМИ, руководство донского клуба интересуется кандидатурой 42-летнего специалиста.По итогам 5-го тура Российской Премьер-лиги донской клуб занимает 14-е место из 16 команд. Ростовчане находятся в зоне стыковых матчей, хотя впереди еще 25 игр, болельщики начинают терять веру в команду, особенно по итогам игры с "Рубином". Игроки донской команды допустили ряд ошибок, что привело к очередному поражению.Такая ситуация не устраивает руководство "Ростова". Вероятно, на место главного тренера может прийти Александр Кержаков. Как признался сам футболист, ему очень хотелось бы работать в РПЛ.- «Ростов» — симпатичная команда с хорошим подбором футболистов. С некоторыми из них я уже работал, — прокомментировал Кержаков «СЭ».Отметим, что у Кержакова огромный опыт за плечами. Кроме того, футболист был главным наставником для некоторых клубов как в России, так и за рубежом.