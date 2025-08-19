В Ростовской области в ближайшие сутки похолодает до +7 градусов

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области ожидается похолодание до +7 градусов. Об этом сказано в прогнозе Северо-Кавказского УГМС.По прогнозам синоптиков, 20 августа осадков не ожидается. Столбики термометров ночью опустятся до +13…+18 градусов, местами – до +7 градусов. Днем потеплеет до +27…+32 градусов.На следующий день местами пройдет небольшой дождь с грозой. Столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов, ночью – до +16…+21 градуса, а по северу – до +12 градусов. При грозе ветер усилится до 12-14 метров в секунду.Из-за непогоды следует быть внимательнее. Водителям лучше соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах.