Юрий Слюсарь обозначил ключевые вопросы развития Ростова
Обращаясь к депутатам, врио губернатора Юрий Слюсарь отметил, что прошедшая пятилетка была далеко не легкой, – пришлось работать сначала в условиях пандемии, а затем – проведения специальной военной операции. Это, в свою очередь, требовало быстрого реагирования и принятия соответствующих мер.
Как сказал глава региона, Донская столица была и остается логистическим центром, перекрестком всех путей и по праву называется южной столицей России – третьей после Москвы и Санкт-Петербурга. И это, как отметил Юрий Слюсарь, требует дополнительной ответственности и выполнения обязанностей, связанных с городской инфраструктурой и условиями жизни населения.
Глава региона определил ключевые цели, которые стоят перед Ростовской областью и донской столицей.
Он также подчеркнул, что жителей сегодня волнует состояние транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства, и напомнил городским депутатам, что ключевые аспекты следующего бюджетного цикла будут пересмотрены: помимо расходов на социальную сферу, значительный объем средств будет направляться для разрешения коммунальных проблем.
Юрий Слюсарь уточнил, что уровень износа сетей и всей инфраструктуры ЖКХ в городе приводит к постоянным авариям: летом – к отключению электроэнергии и завязанной на нее воды, зимой это порывы теплотрасс.
Глава региона поблагодарил депутатов за работу и выразил надежду, что новый состав думы продолжит традиции донской демократии. В добавок Юрий Слюсарь вручил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» председателю Ростовской-на-Дону городской думы Зинаиде Неярохиной, которая на протяжении длительного времени руководила представительным органом столицы региона.