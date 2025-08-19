Юрий Слюсарь обозначил ключевые вопросы развития Ростова

- Подводя итоги этих пяти лет, можно сказать, что вы с этой задачей справились. Вызовы, которые стояли перед городом, перед вами, были преодолены. Ситуация в целом контролируемая, но проблем еще много, - сообщил Юрий Слюсарь.

- Вместе с городскими властями мы уже приступили к изменению облика города. Основная задача – увязать высокие темпы жилищного строительства с созданием необходимой социальной среды, строительством школ и детских садов, поликлиник, - отметил Юрий Слюсарь.

- При таких условиях, по сути, «коммунальной катастрофы» все остальные направления инвестиций, на мой взгляд, являются вторичными. Надо совместно с ресурсоснабжающими организациями, с федеральным центром, муниципальными властями эту проблему комплексно решать, - сказал глава региона, отметив что это задача, над которой предстоит работать и следующему созыву городского парламента.

Фото: Правительство Ростовской области

Обращаясь к депутатам, врио губернатора Юрий Слюсарь отметил, что прошедшая пятилетка была далеко не легкой, – пришлось работать сначала в условиях пандемии, а затем – проведения специальной военной операции. Это, в свою очередь, требовало быстрого реагирования и принятия соответствующих мер.Как сказал глава региона, Донская столица была и остается логистическим центром, перекрестком всех путей и по праву называется южной столицей России – третьей после Москвы и Санкт-Петербурга. И это, как отметил Юрий Слюсарь, требует дополнительной ответственности и выполнения обязанностей, связанных с городской инфраструктурой и условиями жизни населения.Глава региона определил ключевые цели, которые стоят перед Ростовской областью и донской столицей.Он также подчеркнул, что жителей сегодня волнует состояние транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства, и напомнил городским депутатам, что ключевые аспекты следующего бюджетного цикла будут пересмотрены: помимо расходов на социальную сферу, значительный объем средств будет направляться для разрешения коммунальных проблем.Юрий Слюсарь уточнил, что уровень износа сетей и всей инфраструктуры ЖКХ в городе приводит к постоянным авариям: летом – к отключению электроэнергии и завязанной на нее воды, зимой это порывы теплотрасс.Глава региона поблагодарил депутатов за работу и выразил надежду, что новый состав думы продолжит традиции донской демократии. В добавок Юрий Слюсарь вручил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» председателю Ростовской-на-Дону городской думы Зинаиде Неярохиной, которая на протяжении длительного времени руководила представительным органом столицы региона.