В Ростовской области в День знаний ограничат продажу алкоголя

В Ростовской области на День знаний – 1 сентября ограничат продажу алкогольных напитков. Об этом сообщили в городской администрации.

Ограничения не касаются розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в кафе, барах, ресторанах и других заведениях. Кроме того, запрет не касается магазинов дьюти-фри.

Напомним, ранее продажа алкогольной продукции была ограничена 28 июня. Меры вводили в связи с выдачей аттестатов школьникам.
