Начальника управления по вопросам миграции донского ГУ МВД заключили под стражу

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В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону 16 мая вынесли решение о мере пресечения начальнику управления по вопросам миграции донского главка МВД Александру Мельникову. Полицейского отправили в СИЗО на два месяца. Под стражей он будет как минимум до 13 июля.В отношении правоохранителя было возбуждено два уголовных дела: «Превышение должностных полномочий», «Организация незаконной миграции».По данным следствия, Мельников с подчиненными знали, что у 18 иностранцев нет сертификатов о владении русским языком, а также об их незнании истории и законодательства России. Однако они не аннулировали ранее выданные разрешения на работу. В итоге эти граждане остались в стране незаконно.