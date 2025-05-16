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Начальника управления по вопросам миграции донского ГУ МВД заключили под стражу

Начальника управления по вопросам миграции донского ГУ МВД заключили под стражу
В Ленинском районном суде Ростова-на-Дону 16 мая вынесли решение о мере пресечения начальнику управления по вопросам миграции донского главка МВД Александру Мельникову. Полицейского отправили в СИЗО на два месяца. Под стражей он будет как минимум до 13 июля.

В отношении правоохранителя было возбуждено два уголовных дела: «Превышение должностных полномочий», «Организация незаконной миграции».

По данным следствия, Мельников с подчиненными знали, что у 18 иностранцев нет сертификатов о владении русским языком, а также об их незнании истории и законодательства России. Однако они не аннулировали ранее выданные разрешения на работу. В итоге эти граждане остались в стране незаконно.
Фото: Ростов ру
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