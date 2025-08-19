Инженеру-энергетику из Ростовской области дали 13,5 года «строгача» за госизмену

Фото: Donday

Энергетик из Ростовской области получил 13 с половиной лет колонии строгого режима, признанный виновным в государственной измене, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.Следствие установило, что весной 2024 года 54-летний эксперт в сфере энергетики, трудоустроенный на одном из предприятий Ростовской области, предоставлял сведения о дислокации военной техники недружественной стороне. В момент задержания у него были изъяты средства коммуникации, посредством которых он передавал информацию украинским спецслужбам.В отношении указанного сотрудника было инициировано уголовное производство по статье о государственной измене. Судебное разбирательство завершилось вынесением приговора в виде 13 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения ему установлено ограничение свободы на 18 месяцев.