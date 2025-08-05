На Западном в Ростове до конца сентября ожидаются перебои с горячим водоснабжением

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В Западном районе Ростова-на-Дону до конца сентября ожидаются временные перебои с горячим водоснабжением. Об этом проинформировала компания «Ростовские тепловые сети».Предстоящие отключения связаны с проведением дополнительных работ по обновлению участков теплотрасс, расположенных в технических коллекторах Западного жилого массива. Эти меры направлены на повышение надежности теплоснабжения в течение грядущего отопительного сезона, пояснили в организации.В связи с этим, в период с 4 по 14 августа, подача горячей воды будет приостановлена по ряду адресов, включая дома по Коммунистическому проспекту и улице Стачки.С 15 по 25 августа отключения коснутся жилых зданий по 2-й Краснодарской улице и улице Каширской.В период с 26 по 31 августа отсутствие горячей воды затронет дома на Коммунистическом проспекте и 2-й Краснодарской улице.В сентябре также запланированы отключения. С 1 по 6 сентября горячей воды не будет по адресам на Коммунистическом проспекте и 2-й Краснодарской улице.С 7 по 10 сентября коммуникации отключат по адресам на Коммунистическом проспекте и улице Стачки.С 11 по 15 сентября подача горячей воды будет приостановлена для жителей домов на Коммунистическом проспекте, улице Зорге и улице Стачки.С 16 по 19 сентября отключения затронут адреса на Коммунистическом проспекте и улице Стачки.С 20 по 22 сентября без горячей воды останутся дома на Коммунистическом проспекте и улице Стачки.В период с 23 по 25 сентября отключения коснутся улицы Стачки, улицы Зорге и улицы Сладкова.С 26 по 28 сентября подача горячей воды будет приостановлена в пределах улиц Стачки, Сладкова и Быковского.В завершение месяца, с 28 по 30 сентября, отсутствие горячего водоснабжения ожидается по адресам на улице Тружеников, улице Стачки и улице Быковского.