В парке «Лога» в Ростовской области украли дорогостоящий дозатор с кремом

В донском парке «Лога» неизвестная украла дорогостоящий дозатор с кремом. Видео произошедшего появилось на сайте парка 30 сентября.

В кадре видно, как одна из посетительниц решила забрать с собой дозатор с кремом. Вероятно, женщина думала, что его цена невысокая, и искать украденное имущество не будут. Однако цена оказалась выше.

- Сумма ущерба предусматривает уголовную ответственность, - добавили сотрудники парка.

Сразу после опубликованного в сети видео дозатор все же решили вернуть на место.

Отметим, что уголовная ответственность по статье «Кража» может наступить, когда сумма ущерба превышает 2 500 рублей.
Фото: парк Лога
