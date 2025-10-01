Геомагнитный шторм непрерывно атакует Землю больше суток

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

Геомагнитная буря непрерывно атакует Землю уже более 30 часов. Об этом свидетельствуют прогнозы Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитные удары начали атаковать Землю 30 сентября. По силе они достигли высокого балла G3 (сильная буря). На следующий день ситуация не улучшилась. Всего шторм длится без перерывов уже больше 30 часов.- Несмотря на возможность снижения бури до «желтого» уровня, уже в ближайшие часы обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации. Прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего X класса, - пишут специалисты.В этот период метеозависимым людям следует снизить физическую и умственную нагрузки. Также лучше отказаться от вредной еды и кофе.