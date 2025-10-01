В Ростовской области жителям стали присылать смс с сообщением «Внимание всем»

Фото: Rostov.ru

Жителям Ростовской области присылают сообщения о проверке систем оповещения. СМС пришло от РСЧС людям 1 октября около 10:30.Ранее жителей донского региона предупреждали о проверке системы оповещения с включением электросирен. Также предупреждение должно появиться по телевизору и другим каналам связи.Когда в области завыли сирены, людям начали приходить сообщения «Внимание всем». Жителей попросили сохранять спокойствие и напомнили, что это лишь проверка систем.Добавим, что звуки сирен были слышны сразу в нескольких частях Ростова. В том числе: на Западном, в Северном жилом массиве, а также центре города и других.