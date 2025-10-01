На Дону решили не закрывать проезд из хутора Красный Кут на время ремонта трассы М-4 «Дон»

Фото: Соцсети

Проезд из хутора Красный Кут в Ростовской области не будут закрывать во время ремонта трассы М-4. Об этом в соцсетях сообщила министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.Изначально предполагалось закрытие путепровода на 969-м км трассы (Красносулинский район), затрагивающее участок между поселком Майским (город Шахты) и хутором Красный Кут, с ограничениями до февраля 2026 года. Предлагались объездные пути, однако они были неудобными для автолюбителей, и это вызвало волну жалоб.Чтобы обеспечить доступ жителей, рядом с трассой построят временный путепровод. Строительные работы начнутся в октябре и продлятся примерно месяц.