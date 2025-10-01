Холодную воду отключат в Ростове сразу в нескольких районах

фото: Водоканал Ростова-на-Дону

Плановые отключения холодной воды в Ростове пройдут 2 октября в нескольких районах. Об этом сообщил водоканал в своих социальных сетях.В центре холодной воды не будет с 2 октября с 8:00 до 00:00 3 октября по адресам: улица Лермонтовская, улица Малюгиной, проспект Кировский, переулок Университетский.Ремонтные работы затронут небольшую часть Ленинского и Железнодорожного районов. Без воды с 9:00 до 00:00 останутся дома на улице Сиверса (1-2) и Портовой (2-25).Специалисты советуют заранее набрать воды в пятилитровые бутылки и ждать включения.