Должность министра связи Ростовской области занял Алексей Копытов

Фото: Соцсети

Новым главой министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области стал Алексей Копытов. Это сообщение размещено на официальном веб-сайте правительства региона.Ранее Копытов занимал пост первого заместителя министра в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Якутия.Пост министра связи Ростовской области оставался вакантным с 20 марта 2025 года. Предшественник Копытова, Евгений Полуянов, был освобожден от должности 21 марта по причине расторжения трудового договора по его просьбе.Напомним, что 17 февраля утром Евгений Полуянов и его заместители подверглись проверке со стороны правоохранительных органов, но вскоре были отпущены без выдвижения обвинений.