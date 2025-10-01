Новости
Должность министра связи Ростовской области занял Алексей Копытов

Новым главой министерства цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области стал Алексей Копытов. Это сообщение размещено на официальном веб-сайте правительства региона.

Ранее Копытов занимал пост первого заместителя министра в министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Якутия.

Пост министра связи Ростовской области оставался вакантным с 20 марта 2025 года. Предшественник Копытова, Евгений Полуянов, был освобожден от должности 21 марта по причине расторжения трудового договора по его просьбе.

Напомним, что 17 февраля утром Евгений Полуянов и его заместители подверглись проверке со стороны правоохранительных органов, но вскоре были отпущены без выдвижения обвинений.
Фото: Соцсети
