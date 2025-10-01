Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Специалисты зафиксировали сброс сточных вод в реку Темерник

Специалисты зафиксировали сброс сточных вод в реку Темерник
Специалисты зафиксировали сброс сточных вод в районе ЖК «Звездный». Об этом сообщили в региональном Минприроды 1 октября.

Ранее жители заметили загрязнение в районе ЖК «Звездный». Якобы сточные воды попадали в реку Темерник. Специалисты Минприроды взяли пробы воды.

- По имеющейся в министерстве информации, сброс неочищенных сточных вод в указанном районе осуществляется из выпуска городской ливневой канализации на рельеф местности с попаданием в реку Темерник.

Данные направили в административную инспекцию Ростовской области и Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер. Также в администрацию Ростова, чтобы недопустить несанкционированных сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод в городские коммуникации.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.