Специалисты зафиксировали сброс сточных вод в реку Темерник

Фото: Rostov.ru

Специалисты зафиксировали сброс сточных вод в районе ЖК «Звездный». Об этом сообщили в региональном Минприроды 1 октября.Ранее жители заметили загрязнение в районе ЖК «Звездный». Якобы сточные воды попадали в реку Темерник. Специалисты Минприроды взяли пробы воды.- По имеющейся в министерстве информации, сброс неочищенных сточных вод в указанном районе осуществляется из выпуска городской ливневой канализации на рельеф местности с попаданием в реку Темерник.Данные направили в административную инспекцию Ростовской области и Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора для рассмотрения и принятия мер. Также в администрацию Ростова, чтобы недопустить несанкционированных сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод в городские коммуникации.