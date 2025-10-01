Фото: Ростов.ру

В Ростовской области в ближайший месяц ожидается похолодание до -4 градусов. Об этом сообщила начальник ростовского Гидрометцентра Елена Назарова.Средняя температура октября будет в пределах нормы, а количество осадков — около и выше среднего.В начале месяца ночью температура будет колебаться от +5 до +10 градусов, а на севере региона опустится до 0. Днем воздух прогреется до +10...+21 градуса, а в отдельные дни — до +27. Возможны дожди.К середине октября ночью температура опустится до +6...+11 градусов, а к 20 числу — до -3. Днем будет тепло, +12...+17 градусов. Дожди продолжатся.В конце месяца станет еще холоднее. Ночью температура опустится до +4...+9 градусов, а в некоторые дни — до -4. Днем воздух прогреется до +17 градусов, а к концу месяца — до +4...+9.