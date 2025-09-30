В Ростовской области на трассе 53-летний мужчина скончался в ДТП

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Мясниковском районе Ростовской области в ДТП скончался 53-летний мужчина. Авария случилась на Северном обходе Ростова.По предварительным данным, 53-летний водитель «Митсубиси Лансера» разворачивался с правой стороны. Он не пропустил на пути «Мерседес Бенц» в составе полуприцепа «Шмиц», за рулем которого был 67-летний водитель. В результате машины столкнулись.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель «Митсубиси» скончался на месте ДТП.