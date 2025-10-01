ВТБ рассказал, как надежно защитить свои биометрические данные от мошенников

Фото: ВТБ.

ВТБ предупреждает, что мошенники собирают персональные данные - фотографии и голоса россиян для создания дипфейков. Такие аудио- или видеозаписи не способны обойти защиту банковских приложений, поэтому злоумышленники используют их для обмана близких, друзей и коллег потенциальных «жертв».Как мошенники собирают аудио- и видеозаписи:1. Звонят людям по видеосвязи и во время общения записывают образ человека, его голос.2. Под предлогом оплаты услуги или составления заявки требуют подтвердить личность: включить камеру и показать лицо со всех ракурсов или, глядя в камеру, помахать рукой.Специалисты ВТБ подчеркивают, что банковские биометрические сервисы устойчивы к дипфейкам, даже если они сделаны на основе собранных данных по таким сценариям. При подтверждении операции в банковском приложении - например, заявки на выдачу кредита - изображение клиента анализируется сложными алгоритмами с применением искусственного интеллекта по более чем 2 000 параметров, включая проверку на дипфейки, маски и подставные вместо человека фотографии.ВТБ предупреждает о простых правилах, которые не позволят мошенникам получить вашу биометрию:• Не переходить по сомнительным ссылкам и не давать доступ к камере и микрофону незнакомым и непроверенным сервисам.• Не подтверждать личность через видеозвонки или приложения, если вы не инициировали такие действия.• Использовать биометрию только в официальных приложениях банков, Госуслуг.• Помнить, что никакие государственные службы и компании не звонят клиентам по видеосвязи и не требуют подтверждения личности там.Банковская биометрия обеспечивает надежную защиту и создает комфортную работу клиентов с финансами. ВТБ внедряет биометрическую аутентификацию в своих сервисах для совершения транзакционных и сервисных операций, разблокировки и входа в учетную запись онлайн-банка. Подтвердить операцию можно по селфи, с помощью технологии распознавания лица. Это помогает снизить риск мошенничества практически до нуля: даже подделки на основе фотографий или дипфейков не проходят проверку.