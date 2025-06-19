С 24 июня часть Ростова останется без горячего водоснабжения
С 24 июня часть Ростова-на-Дону останется без горячего водоснабжения. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Под отключение попадут жители Первомайского района. Горячей воды не будет в границах: улица Казахская – переулок Беломорский – переулок Комбайностроителей – переулок Мариупольский.
Также без воды останется Железнодорожный район. Отключение коснется домов на улицах 1-й Баррикадной (9, 23/2, 24, 29, 42/44, 48, 50/2), Межевой (123-125), Профсоюзной (33, 45), проспекте Ставского (52) и Токарной (47 А).
Воду планируют вернуть 7 июля. Причина — подготовка к отопительному сезону, включающая гидравлические испытания и работы на теплосетях.