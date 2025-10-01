На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погибла семья из Республики Марий Эл

фото: Ростовская ГАИ

В Миллеровском районе Ростовской области произошло страшное ДТП, в котором разбилась насмерть семья из Республики Марий Эл. Об этом сообщает DonDay.По сообщению источника DonDay, семья, состоящая из 48-летнего мужчины, 38-летней жены и 10-летней дочери, отдыхала в Краснодарском крае на море. Они выехали с курорта 1 октября, в пути им предстояло проехать почти две тысячи километров.Вблизи Миллеровского района мужчина не смог справиться с управлением своего автомобиля «Лэнд Ровер». Он зацепил правую обочину, а затем врезался в стоящий грузовой автомобиль «Мерседес Бенц» с полуприцепом.Из-за силы удара внедорожник превратился в фарш. Создалось впечатление, что грузовик буквально пропустил машину через мясорубку.Никому не удалось выжить, вся семья погибла на месте. Скорее всего, родственники приедут, чтобы забрать тела и похоронить их на родной земле.