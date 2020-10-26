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Молодая семья погибла в ДТП в Ростовской области

Молодая семья погибла в ДТП в Ростовской области
Молодая супружеская пара погибла в аварии в Ростовской области. Происшествие случилось 24 октября около трёх часов дня в станице Казанской Верхнедонского района.

Как сообщает DonDay.ru, 35-летний Виктор и 29-летняя Юлия Минаевы ехали домой на «Ладе». Вместе с супругами в салоне был их друг. На середине пути Виктор превысил скорость, но не смог справиться с управлением. Машина съехала с дороги и упала в кювет. Легковой автомобиль от удара превратился в сплошную груду металла.

К сожалению, без жертв в результате аварии не обошлось. Для молодых супругов травмы оказались несовместимы с жизнью. Они скончались на месте происшествия. Пассажиру легковушки удалось выжить. Сейчас он находится в больнице.

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