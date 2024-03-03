В Ростовской области семья с детьми погибла, отравившись газом

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В Ростовской области пять человек, включая маленьких детей, погибла от отравления газом. Жуткое происшествие случилось 2 марта в городе Каменске-Шахтинском.Семья арендовала квартиру в одном из домов на улице Щаденко. Когда жильцы не открыли хозяйке жилья дверь, она вызвала МЧС. Спасатели обнаружили тела 31-летнего мужчины, 27-летней девушки и детей в возрасте 5, 7 и 9 лет.На место вызвали полицию и следователей. Специалисты осмотрели квартиру, изъяли газовое оборудование для экспертизы.— По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — прокомментировали в региональном СУ СКР.Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования дела.