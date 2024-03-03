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В Ростовской области семья с детьми погибла, отравившись газом

В Ростовской области семья с детьми погибла, отравившись газом
В Ростовской области пять человек, включая маленьких детей, погибла от отравления газом. Жуткое происшествие случилось 2 марта в городе Каменске-Шахтинском.

Семья арендовала квартиру в одном из домов на улице Щаденко. Когда жильцы не открыли хозяйке жилья дверь, она вызвала МЧС. Спасатели обнаружили тела 31-летнего мужчины, 27-летней девушки и детей в возрасте 5, 7 и 9 лет.

На место вызвали полицию и следователей. Специалисты осмотрели квартиру, изъяли газовое оборудование для экспертизы.

— По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования дела.
Фото: DonDay.ru.
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