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В жутком ДТП в Ростовской области погибла семья из Ижевска

В жутком ДТП в Ростовской области погибла семья из Ижевска
В жутком ДТП в Ростовской области погибла семья из Ижевска.

В жутком ДТП на трассе в Ростовской области погибли пятеро человек, среди них - семья с маленькой дочкой из Ижевска Республики Удмуртия. Авария произошла в ночь с 30 июня на 1 июля в Сальском районе.

Семья возвращалась в Удмуртию с отдыха через Ростовскую область. 30-летний Михаил Яковлев за рулем «Фольксвагена Поло» двигался по автодороге Котельниково - Песчанокопское. В какой-то момент мужчина выехал на «встречку» и врезался в «ГАЗель». Машины отбросило в разные стороны. От сильного удара в автомобилях вылетели стекла.

На фото: Михаил Яковлев.

Как сообщил DonDay.ru, в результате аварии погибла вся семья: Михаил, его 29-летняя супруга Елена и 4-летняя дочка. Также жертвами ДТП стали 59-летний водитель и 58-летний пассажир «ГАЗели».

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту страшной трагедии.

На фото: Елена Яковлева с дочкой.

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