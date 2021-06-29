В жутком ДТП в Ростовской области погибла семья из Ижевска
В жутком ДТП в Ростовской области погибла семья из Ижевска.
В жутком ДТП на трассе в Ростовской области погибли пятеро человек, среди них - семья с маленькой дочкой из Ижевска Республики Удмуртия. Авария произошла в ночь с 30 июня на 1 июля в Сальском районе.
Семья возвращалась в Удмуртию с отдыха через Ростовскую область. 30-летний Михаил Яковлев за рулем «Фольксвагена Поло» двигался по автодороге Котельниково - Песчанокопское. В какой-то момент мужчина выехал на «встречку» и врезался в «ГАЗель». Машины отбросило в разные стороны. От сильного удара в автомобилях вылетели стекла.
На фото: Михаил Яковлев.
Как сообщил DonDay.ru, в результате аварии погибла вся семья: Михаил, его 29-летняя супруга Елена и 4-летняя дочка. Также жертвами ДТП стали 59-летний водитель и 58-летний пассажир «ГАЗели».
Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту страшной трагедии.
На фото: Елена Яковлева с дочкой.