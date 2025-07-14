В Ростовской области на торги выставили имущество компании по приемке металлолома

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В Ростовской области на аукцион выставлено имущество фирмы, занимавшейся приемом и переработкой металлолома, общей стоимостью 3,5 миллиона рублей. Извещение о предстоящих торгах опубликовано на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Среди лотов, выставленных на продажу, значатся: сломанный телевизор LЕD-4K UHD 66+Sony KD-75ZF9, дизельный двигатель SD4DW55 в комплекте и автоматическая трансмиссия АКПП LYG 265 в сборе. Кроме того, на торги выставлена бытовка-распашонка модели БК-03 (размерами 6 на 2,4 на 2,5 метра), а также автомобиль «Киа K900» 2019 года выпуска. Начальная цена за все три лота составляет 3,5 миллиона рублей.Зарегистрироваться для участия в торгах можно в период с 22 июля по 25 августа. Результаты аукциона будут объявлены через два дня после завершения приема заявок.Стоит отметить, что ООО «МЕТАЛЛОПТТОРГ» было зарегистрировано в Волгодонске Ростовской области в январе 2016 года. Основным видом деятельности компании была обработка отходов и лома цветных металлов. В августе 2024 года организация была признана банкротом в связи с задолженностью перед кредиторами.