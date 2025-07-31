В Ростове повторно на торги выставили дизельный погрузчик автомобильной компании

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В Ростове-на-Дону вновь выставлен на аукцион дизельный вилочный погрузчик, принадлежавший ранее автотранспортной фирме. Объявление о предстоящих торгах опубликовано на портале, содержащем данные о процедурах банкротства.Речь идет о погрузчике модели CAT DP15NT, выпущенном в 2019 году. Начальная стоимость лота составляет 1,6 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 29 августа. Победитель торгов будет определен 2 сентября.Важно подчеркнуть, что это уже вторая попытка продать данный погрузчик. Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия желающих. Тогда за имущество обанкротившейся фирмы просили 1,8 миллиона рублей, но на этот раз цену снизили на 200 тысяч рублей.Компания ООО «МЕТАЛЛСНАБРЕСУРС», зарегистрированная в Ростове-на-Дону в июне 2019 года, специализировалась на торговле машинами и оборудованием. В октябре 2024 года компания была объявлена банкротом в связи с накопленными долгами.