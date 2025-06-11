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Имущество автомобильной компании из Ростова выставили на торги за 1,8 млн

Имущество автомобильной компании из Ростова выставили на торги за 1,8 млн

На аукцион выставлен дизельный погрузчик ростовской автомобильной фирмы, оценочная стоимость которого составляет 1,8 миллиона рублей. Уведомление о предстоящих торгах было опубликовано на портале, содержащем сведения о банкротствах.

Предметом торгов является имущество обанкротившейся организации. На продажу выставлен дизельный погрузчик CAT DP15NT 2019 года выпуска.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 июля. Результаты аукциона будут объявлены через два дня после завершения приема заявок.

Стоит отметить, что ООО «МЕТАЛЛСНАБРЕСУРС» было зарегистрировано в июне 2019 года в Ростове-на-Дону. Основным видом деятельности компании являлась торговля машинами и оборудованием. В октябре 2024 года организация была признана несостоятельной из-за накопившихся долгов.
Фото: Нейросеть
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