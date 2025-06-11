Имущество автомобильной компании из Ростова выставили на торги за 1,8 млн

Фото: Нейросеть

На аукцион выставлен дизельный погрузчик ростовской автомобильной фирмы, оценочная стоимость которого составляет 1,8 миллиона рублей. Уведомление о предстоящих торгах было опубликовано на портале, содержащем сведения о банкротствах.Предметом торгов является имущество обанкротившейся организации. На продажу выставлен дизельный погрузчик CAT DP15NT 2019 года выпуска.Заявки на участие в торгах принимаются до 16 июля. Результаты аукциона будут объявлены через два дня после завершения приема заявок.Стоит отметить, что ООО «МЕТАЛЛСНАБРЕСУРС» было зарегистрировано в июне 2019 года в Ростове-на-Дону. Основным видом деятельности компании являлась торговля машинами и оборудованием. В октябре 2024 года организация была признана несостоятельной из-за накопившихся долгов.