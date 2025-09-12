На торги за 18,3 млн выставили заброшенную базу отдыха в Ростовской области
В Ростовской области выставлен на аукцион заброшенный объект рекреации стоимостью 18,3 миллиона рублей. Сведения о предстоящих торгах опубликованы на портале ГИС-Торги.
На продажу выставлены земельный надел, полуразрушенные коттеджи и прочие строения базы отдыха, территориально находящейся в Волгодонске по адресу: улица Отдыха, 21. Начальная стоимость объекта составляет 18,3 миллиона рублей.
Подать заявку на участие в аукционе возможно до 6 октября. Результаты торгов будут объявлены через три дня после завершения приема заявок.
Следует подчеркнуть, что правообладателем базы отдыха является государство.