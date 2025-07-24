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Самосвал и разрушенное здание сельхозкомпании из Морозовска выставили на торги

Самосвал и разрушенное здание сельхозкомпании из Морозовска выставили на торги

В Ростовской области выставлено на продажу за 1,8 миллиона рублей обанкротившееся имущество компании, включающее полуразрушенное строение и грузовой самосвал. Сведения о предстоящем аукционе были опубликованы на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На торги выставлены самосвал КамАЗ 2017 года выпуска и ветхое здание, расположенное в хуторе Общем Морозовского района. Заявки на участие в аукционе принимаются с 28 июля по 27 августа. Победитель будет определен в течение периода приема заявок.

Стоит отметить, что ООО «Ника» было зарегистрировано в Морозовском районе в декабре 2002 года. Суд признал сельскохозяйственную компанию несостоятельной из-за накопившихся долгов в ноябре 2023 года.
Фото: Нейросеть
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