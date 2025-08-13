На торги в Ростовской области выставили имущество компании по обработке металла

Фото: Нейросеть

В Ростовской области на аукцион выставлено имущество компании, специализирующейся на металлообработке. Информация о предстоящих торгах опубликована на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.Среди лотов, выставленных на продажу, числится седельный тягач Mеrсеdеs-Bеnz Aсtros 1844 LS 2017 года выпуска, спектрометр оптико-эмиссионного типа (Q4 Mobile) 2013 года, плавильная печь МКПМ05, а также газовая оплавочная печь наклонного типа. Начальная суммарная стоимость всех лотов составляет 8,7 млн рублей.Зарегистрироваться для участия в торгах можно в период с 18 августа по 19 сентября. Результаты аукциона будут объявлены через неделю после завершения приема заявок.Компания «Технодон», зарегистрированная в Волгодонске в январе 2005 года, занималась переработкой отходов и лома цветных металлов. В ноябре 2024 года организация была признана несостоятельной (банкротом).