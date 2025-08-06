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На торги в Ростовской области за 2,7 млн выставили металлообрабатывающей компании

На торги в Ростовской области за 2,7 млн выставили металлообрабатывающей компании

В Ростовской области выставлено на продажу имущество обанкротившейся компании, специализировавшейся на металлообработке, за 2,7 миллиона рублей. Объявление о предстоящем аукционе опубликовано на специализированном портале, содержащем информацию о банкротствах.

С торгов планируется реализовать два грузовых автомобиля «КАМАЗ» 2015 и 2016 годов выпуска. Начальная цена обоих лотов составляет 2,7 миллиона рублей.

Зарегистрироваться для участия в аукционе можно в период с 21 августа по 24 сентября. Результаты торгов будут объявлены через неделю с небольшим после завершения приема заявок.

ООО «ДОНМЕТАЛЛЭКСПОРТ», зарегистрированное в Волгодонске в сентябре 2015 года, осуществляло деятельность по переработке отходов и лома цветных металлов. В марте 2025 года компания была признана несостоятельной.
Фото: Нейросеть
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