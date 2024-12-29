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В новогоднюю ночь Ростовскую область накроет магнитная буря из-за вспышек на Солнце

В новогоднюю ночь Ростовскую область накроет магнитная буря из-за вспышек на Солнце

На Ростовскую область обрушатся мощные магнитные бури в новогоднюю ночь. Причиной стали вспышки на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.

Геомагнитные удары начнут атаковать Землю в ночь на 1 января. В это время метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Чтобы избежать недомогания, необходимо не переусердствовать в работе и физической активности.

- Рост солнечной активности наблюдается уже около недели. Число вспышек на Солнце за этот период выросло почти двукратно, но до уровня X сила событий дошла только сейчас. Взрыв произошёл в области возможного воздействия на Землю. Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями в период с 31 декабря по 1 января, – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
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