В новогоднюю ночь Ростовскую область накроет магнитная буря из-за вспышек на Солнце

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Ростовскую область обрушатся мощные магнитные бури в новогоднюю ночь. Причиной стали вспышки на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитные удары начнут атаковать Землю в ночь на 1 января. В это время метеозависимые люди могут почувствовать себя плохо. Чтобы избежать недомогания, необходимо не переусердствовать в работе и физической активности.- Рост солнечной активности наблюдается уже около недели. Число вспышек на Солнце за этот период выросло почти двукратно, но до уровня X сила событий дошла только сейчас. Взрыв произошёл в области возможного воздействия на Землю. Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями в период с 31 декабря по 1 января, – сообщили в Лаборатории солнечной астрономии.