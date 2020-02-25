На содержание дорожных камер в Ростове потратят 22,2 млн рублей



В Ростове-на-Дону содержание дорожных камер обойдётся в 22,2 миллиона рублей. Такую информацию на сайте госзакупок разместила городская дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Средства выделяют из бюджета Ростова.



Подрядчик должен каждый день выполнять диагностику камер, проверять их исправность. Также технику следует постоянно чистить и ремонтировать в случае необходимости. Всего работы будут проводиться на 106 объектах по всему городу. Срок выполнения — с момента подписания контракта до 20 декабря 2020 года.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 марта. Аукцион состоится на следующий день.