На Дону потратят 3,2 млн рублей на содержание дорог
В Веселовском районе Ростовской области потратят 3,2 миллиона рублей на содержание дорог. Районная администрация разместила соответствующую информацию на сайте госзакупок. Работы будут проводиться на дорогах на 235 улицах.
Средства на зимнее содержание проезжей части выделяют из местного бюджета. Подрядчик должен очищать дорожное покрытие от снега, убирать сугробы, рассыпать по асфальту противогололёдные материалы. Также нужно заменить щитки на дорожных знаках.
Аукцион в электронной форме пройдёт 11 декабря. Приём заявок закончится двумя днями ранее.