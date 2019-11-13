На содержание пешеходных переходов в Ростове потратят почти 8 млн рублей



В 2020 году в Ростове-на-Дону на содержание пешеходных переходов потратят почти 8 миллионов рублей. Заказ на сайте госзакупок разместила дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города. Средства выделяют из бюджета Ростова. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 ноября.



Подрядчик должен привести в порядок пешеходные переходы на улицах Беляева, Менжинского, Штахановского, Малиновского, Сиверса, проспектах Стачки и Шолохова, а также в переулках Медном и Водоотводном. Исполнителю следует убрать все граффити, подметать асфальт, делать влажную уборку, собирать и выносить мусор, убирать траву и снег, а также мыть лестничные сходы к «зебрам». Работы будут проводиться с 1 января до 31 декабря 2020 года.