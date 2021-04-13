На снос аварийного дома в центре Ростова потратят 3,3 миллиона рублей

Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «УЖКХ») Ленинского района города Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который займется сносом аварийного дома № 176 на улице Варфоломеева. Соответствующий документ появился 15 апреля на сайте государственных закупок.Работы по сносу литеров А, Б, В, В1, Г включают в себя установку и снятие временных опорных стоек, демонтаж ванн, раковин, унитазов. Также исполнитель должен снять все газовые плиты, разобрать трубопровод, покрытия кровель, деревянные конструкции крыш, теплоизоляцию, перекрытия и дверные проемы, лестничные площадки, полы и асфальтобетонные конструкции. Кроме того, рабочим нужно разобрать и уплотнить грунт, а затем вывезти весь строительный мусор. По расчетам заказчика для выполнения работ потребуется 11 человек, не считая водителей техники. Снос аварийного помещения обойдется в 3,3 миллиона рублей. «УЖКХ» оплатит работы за счет городского бюджета.Заявки на участие можно подать до 23 апреля. В тот же день станет известно имя победителя.Снести здание планируют до 16 августа 2021 года. При этом в конце 2019 года ветхий дом обещали снести в ближайшем будущем, после того как суд удовлетворил требование прокуратуры. По данным ведомства, здание угрожало безопасности жизни и здоровью не только прохожих, но и людей, живущих рядом. Помимо этого дома, тогда же обязали снести еще 26 расселенных зданий.