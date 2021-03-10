На передачу данных с уличных камер фотовидеофиксации власти Ростова потратят более 12 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение (МКУ) «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону» ищет подрядчика, который организует передачу данных со всех фото- и видеорегистраторов в единую систему. Соответствующий документ 12 марта опубликовали на сайте государственных закупок.Вся информация со 106 фото- и видеорегистраторов, расположенных в черте города, в режиме онлайн будет загружаться в централизованную систему. За передачу данных с 1 апреля до конца 2021 года МКУ намерено потратить 12,4 миллиона рублей. Оплачивать услуги будут за счет средств бюджета Ростова-на-Дону.Исполнитель должен организовать каналы передачи данных и портов доступа со всех уличных видеокамер, фиксирующих нарушения автомобилистов. Кроме того, подрядчику необходимо обеспечить круглосуточное функционирование центра управления сетью.Заявки на участие принимают до 22 марта, а на следующий день в формате онлайн состоится аукцион.