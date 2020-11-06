Сносом 119-летнего дома на Станиславского в Ростове займется компания с четырьмя сотрудниками в штате

Управление жилищно-коммунального хозяйства «Ленинского района города Ростова-на-Дону» определило поставщика, который займется сносом аварийного здания на улице Станиславского, 39. Информация об этом появилась 9 ноября на сайте госзакупок.Согласно техзаданию компания-победитель должна будет снести здание, в котором давно никто не живет и которое признано аварийным. Из бюджета города на снос были готовы выделить 4 миллиона 259 тысяч рублей. Компания из Краснодарского края ООО «Динамик Групп» вызвалась снести здание за 1 миллион 803 тысячи рублей. Стереть с лица Ростова здание с 119-летней историей должны до 12 декабря.ООО «Динамик Групп» на рынке строительства - уже более 10 лет. Юридический адрес компании расположен в Краснодаре, однако свою деятельность компания осуществляет и в соседних регионах. В штате компании находятся всего четыре человека. Как с таким количеством людей организация будет сносить здание с многовековой культурой, неизвестно.Дом № 39 по улице Станиславского был построен в 1901 году. Это бывший доходный дом Алексея Науменко. Здание гораздо доходчивей расскажет о войне, чем любой памятник. После Великой Отечественной войны от него остался один фасад, изрешеченный выстрелами. В современное время, несмотря на его аварийное состояние, некогда многоквартирный дом стал пристанищем для бродяг. Из-за того, что люди жгли там костры, в здании часто происходили пожары. Последний раз бывший доходный дом Алексея Науменко горел в сентябре 2020 года.Вопрос о сносе здания давно остро стоял перед властями города, однако решение было принято только сейчас. Что построят на его месте, пока не известно.